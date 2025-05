iltra2

LONATE CEPPINO – Una mattinata all’insegna delle storie e della convivialità per i più piccoli. Sabato 24 maggio, a partire dalle 10, il Comune di Lonate Ceppino, in collaborazione con il progetto nazionale “Nati per leggere”, organizza un incontro speciale di letture al parco con merenda.

L’appuntamento è al parco comunale e sarà dedicato ai bambini da 0 a 6 anni. Dopo la lettura di racconti selezionati, i partecipanti potranno godersi una merenda offerta. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno della biblioteca comunale. La partecipazione è libera, ma è preferibile la prenotazione. Per informazioni e adesioni si può contattare la biblioteca al numero 0331810913 o via email all’indirizzo [email protected].

L’iniziativa fa parte delle attività promosse dal Sistema bibliotecario “Valli dei Mulini”, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla lettura fin dalla primissima infanzia.

