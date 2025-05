Politica

SARONNO – “Nell’ultima settimana il centrodestra ha calato su Saronno alcuni suoi “pezzi grossi” per rassicurare la cittadinanza sul fatto che la Regione è al fianco del futuro sindaco (a loro dire) e annunciare quindi un futuro roseo in tema di mobilità e trasporti”

Inizia così la nota di Azione dal titolo “Pendolari? Per Azzi “tuttapposto”.

Sul collegamento tra Milano Centrale e Malpensa, dall’Assessore regionale Lucente al presidente della Commissione regionale competente Lobati, tutti a spergiurare che ci sono ancora ben 3 anni di tempo per risolvere il problema di riduzione di collegamenti con Milano Centrale e l’aeroporto evidenziato dal Comitato Viaggiatori del Nodo di Saronno. Peccato che la stessa Giunta regionale abbia approvato non più tardi di due mesi fa un’intesa con Rete Ferroviaria Italiana, la società che gestisce la stazione Centrale, per spostare il collegamento da Saronno entro 3 anni.

Chiacchiere 1 – Fatti 0.

In merito ai previsti lavori presso la stazione di Saronno, Ferrovienord ha intanto iniziato i lavori di proprio interesse nell’area di via Diaz, ma dei lavori di riqualificazione in stazione e delle opere accessorie concordate col Comune nulla si vede. Anche su questo, i rappresentanti regionali del centrodestra tranquillizzano che si faranno. Quando? Chi lo sa?

Su questo, ricordiamo la colpevolezza sia dell’Amministrazione Fagioli che di quella Airoldi per aver portato a casa opere per Saronno poco rilevanti, perdendo l’occasione storica di risolvere due questioni fondamentali:

– un percorso ciclabile sicuro, alternativo alla via 1° maggio, che avrebbe potuto sfruttare i lavori in via Diaz per un nuovo sottopasso ciclabile che si collegasse con il viale Santuario;

– La ricucitura tra centro e Matteotti, resa possibile mettendo sul piatto i 50 milioni della Regione messi a disposizione per riqualificare l’area della Stazione e gli oneri collegati all’intervento sull’area Isotta. Fantasie? A Bergamo in un contesto analogo ci stanno provando ( https://www.lacittadelfuturo.it/

– ⁠A ciò poi si aggiunge la scelta di non ampliare il parco Salvo D’acquisto come, peraltro, previsto dal PGT.

Un disastro per la nostra città di cui centrodestra e Airoldi sono ugualmente responsabili.

Chiacchiere 2 – fatti 0

Ciliegina emersa sempre in questi incontri organizzati dal centrodestra: il futuro del museo Mils ad oggi è ancora un’incognita, tanto che il presidente della Commissione regionale sui trasporti, il forzista Lobati, ha preso l’impegno che Regione Lombardia trovi le risorse per riallestirlo.

Come? Abbiamo capito bene? Regione spende nella riqualificazione dell’area ferroviaria circa 50 milioni di euro e si devono trovare ancora altre risorse per riallestire il MILS?

E dal centrodestra saronnese è tutto un tripudio: grazie a queste garanzie, a Saronno con Azzi sarà “tuttapposto” perché gli angeli custodi regionali vegliano su di lui.

Per noi i fatti parlano chiaro ed è un cappotto: chiacchiere 3 – fatti utili per la città 0.

La mobilità, intesa come viabilità e trasporto pubblico, è tema troppo cruciale per la nostra città: il 25 e 26 maggio non affidare il futuro della città a chi promette, ma poi fa il contrario di quel che dice. Vota Insieme per Crescere per Pagani Sindaca.