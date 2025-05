Comasco

MOZZATE – Con ben 49 concorrenti provenienti da ogni angolo d’Italia, il concorso nazionale di musica Allegro Molto, alla sua prima edizione, si presenta come un importante punto di riferimento per i giovani musicisti e per gli interpreti degli strumenti a tastiera: pianoforte, organo e fisarmonica. L’evento è organizzato dall’associazione Opus Vivum, con il patrocinio della Regione Lombardia, della provincia di Como e della Città di Mozzate. Le audizioni si svolgeranno tra il 25 maggio e il 15 giugno in tre prestigiose sedi mozzatesi: la Casa del Ccmbattente, la chiesa di San Alessandro e l’accademia musicale Martucci.

Straordinaria la partecipazione da tutto il territorio nazionale: i concorrenti arrivano da città come Milano, Bergamo, Brescia, Cuneo, Udine, Trento, Alessandria, Piacenza, Reggio Emilia, ma anche da Napoli, Teramo e Monopoli, a testimonianza di un entusiasmo che ha valicato ogni confine regionale. Un vero viaggio musicale attraverso l’Italia che trova in Mozzate un punto d’incontro privilegiato per il talento giovanile.

Sotto la direzione artistica del Davide Antonio Rizzo, il concorso si propone come un’occasione di confronto, valorizzazione e crescita, con audizioni aperte al pubblico e premi in denaro per le categorie senza limiti di età, affiancati da targhe, diplomi di merito e medaglie.

A confermare l’alto profilo artistico dell’iniziativa è la qualità del repertorio presentato dai candidati, che spazia da Bach, Mozart e Chopin fino a Prokofiev, Martucci, Ravel e Debussy, con opere di grande difficoltà tecnica ed espressiva. Le scelte musicali riflettono un livello di preparazione notevole e rendono le giornate di audizione veri e propri concerti distribuiti in un arco temporale di tre settimane. L’intero concorso si configura così come un grande festival aperto, dove ogni audizione è occasione di ascolto, scoperta e crescita collettiva.

Tra i riconoscimenti previsti, oltre ai primi classificati per ogni categoria, spiccano alcuni premi speciali che valorizzano repertori significativi e autori di rilievo, il premio “Giuseppe Martucci”, il premio “Marco Enrico Bossi”, insieme al premio speciale “Michele Rizzo”, dedicato alla miglior esecuzione di un brano barocco per fisarmonica e, infine, il premio “Compositrici”, pensato per valorizzare la musica femminile del passato, ancora oggi troppo spesso esclusa dai repertori ufficiali.

Il concerto dei vincitori, previsto per il 15 giugno nella chiesa di San Alessandro, rappresenterà il momento conclusivo della manifestazione e offrirà ai migliori interpreti l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico in una cornice di grande prestigio.