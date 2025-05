Eventi

SARONNO – È iniziata oggi, lunedì 19 maggio, la raccolta per il mercatino dell’usato e vintage che animerà l’oratorio di via Legnani 1 nei prossimi giorni.

I volontari dell’organizzazione accolgono i cittadini che desiderano donare abbigliamento estivo, borse, bigiotteria, scarpe nuove o da ginnastica, a condizione che gli articoli siano in buono stato. Gli orari per la consegna sono comodi e pensati per facilitare la partecipazione: dalle 16.30 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30, da oggi fino a mercoledì 21 maggio.

L’’evento culminerà con la vendita ufficiale, che prenderà il via giovedì 22 maggio e proseguirà nei seguenti orari:

giovedì 22 e venerdì 23 maggio: dalle 18.30 alle 21

e maggio: dalle alle sabato 24 maggio : dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

: dalle alle e dalle alle domenica 25 maggio, giornata “fuori tutto“: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17

Il ricavato sarà interamente devoluto alla San Vincenzo, a sostegno delle famiglie di Saronno in difficoltà.

Per ulteriori dettagli o per offrire il proprio contributo, è possibile contattare: Emanuela (338 3548178), Marzia (339 7745685), Irene (391 1110085), Maria Grazia (347 0827123).

(foto d’archivio)

