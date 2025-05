Comasco

LOMAZZO – Un grave incidente stradale si è verificato nella galleria di Lomazzo in Pedemonatana in direzione dell’interconnessione tra SS35 e A8. L’allarme è scattato oggi, lunedì 19 maggio, intorno alle 16.24. (QUI GLI ULTIMI ACCERTAMENTI)

Alcuni testimoni hanno parlato di uno scontro tra un autobus e un camion. Per la precisione il camion è stato tamponato dal bus. Al momento si parla di una trentina di persone coinvolte verosimilmente passeggeri del bus: c’è una vittima accertata sul posto, due feriti gravi e ventisei feriti lievi.

Secondo quanto riportato da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), l’intervento dei soccorsi è stato massiccio: sul posto sono state inviate sette ambulanze, un elisoccorso e anche un furgone per la gestione delle operazioni logistiche. Attivati anche i vigili del fuoco di Como e la polizia stradale di Novate per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica.

L’intervento è tuttora in corso e la galleria risulta chiusa al traffico, con rallentamenti e disagi su tutta la tratta. Le polizie locali dei comuni coinvolti stanno cercando di deviare il traffico. Sono in fase di accertamento le cause del sinistro.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice)

guarda tutte le foto 8



Pedemontana, scontro tra camion e bus: la fotogallery dei soccorsi

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09