LOMAZZO – È di 36 persone coinvolte, tra cui una vittima, il bilancio definitivo del gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 19 maggio nella galleria di Lomazzo, lungo la A36 Pedemontana lombarda in direzione A8. Un pullman scolastico partito da Azzate, nel Varesotto, con a bordo 30 bambini tra i 7 e i 9 anni in gita scolastica, ha tamponato un mezzo pesante per cause ancora in fase di accertamento. A perdere la vita è stata Domenica Russo, una maestra di 43 anni, seduta accanto al conducente: l’impatto è stato così violento da non lasciarle scampo.

L’autista del bus, un uomo di 60 anni, è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese. I piccoli studenti, seppur sotto shock, non hanno riportato ferite gravi: tutti sono stati classificati in codice verde o giallo. I sanitari hanno deciso di procedere comunque al trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

I bambini e le insegnanti sono stati distribuiti in vari ospedali della zona. Alcuni sono arrivati al San Gerardo di Monza a bordo di due furgoni Areu, mentre una bambina di 9 anni è stata trasportata in elicottero. Altri sono stati accompagnati al Sant’Anna di Como, a Cantù, Desio, Garbagnate e Busto Arsizio, in un’operazione sanitaria imponente e coordinata. Complessivamente sono stati attivati otto ambulanze, due automediche, due auto infermieristiche, l’elisoccorso e tre furgoni logistici Areu. Sul posto anche numerose squadre dei vigili del fuoco, da Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza, oltre alla polizia stradale e alle forze dell’ordine.

L’incidente ha coinvolto anche quattro veicoli, rimasti danneggiati nel tamponamento a catena in galleria. L’intera tratta è stata chiusa al traffico per ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “La tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi – scrive in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seguo con apprensione la situazione dei feriti e dei bambini coinvolti”.

