SARONNO – “Apprendo dalla stampa che il gruppo Attac ha rivolto alcune domande sul futuro del nostro ospedale ai candidati sindaco. A tutti meno il sottoscritto definito “a capo di una coalizione incompatibile con i valori antifascisti (…) oltre che palesemente in conflitto di interessi con soggetti che a Saronno agiscono da tempo per modificare in senso privatistico l’erogazione di servizi sanitari alla popolazione”.

Inizia così la replica di Rienzo Azzi all’appello di Attac ai candidati sindaco su ospedale e casa di comunità.

Considero un titolo di onore non essere considerato un interlocutore “degno” da un gruppo che si autodefinisce “rete internazionale di opposizione e alternativa al neoliberismo costruita in questi anni dal movimento altermondialista.”. Da gente che strizza l’occhio ai no tav e ai movimenti antagonisti, quelli per intenderci che assaltano i cantieri in Val di Susa e difendono le occupazioni dei Telos, non possiamo attenderci che atteggiamenti antidemocratici.

Quanto al presunto conflitto d’interessi invito questi signori a guardarsi la registrazione della serata che abbiamo tenuto a Villa Gianetti lo scorso 5 maggio. Se avessero partecipato avrebbero capito che la Fondazione Saronno in Salute non ha per obiettivo la privatizzazione dell’ospedale ma al contrario intende potenziarlo e rilanciarlo nel rispetto della sua natura totalmente pubblica.”

