Comasco

ROVELLO PORRO – Dopo oltre un decennio di abbandono, l’area dell’ex Consorzio Agrario di Rovello Porro si avvia finalmente verso una nuova vita. Sono infatti iniziati i lavori di demolizione del vecchio stabile, con l’obiettivo di trasformare lo spazio in un moderno parcheggio e in una zona commerciale. Le ruspe sono già in azione e il cantiere è entrato nel vivo.

Il sindaco Marco Volontè ha effettuato un recente sopralluogo nell’area, constatando di persona l’avanzamento delle operazioni: “Siamo ormai all’ultima fase dell’abbattimento – ha dichiarato – gran parte della struttura è già stata rimossa. A breve si passerà alla bonifica e alla rigenerazione urbana dell’intera area“.

Durante i lavori è stato necessario affrontare anche una delicata fase di rimozione dell’amianto, ulteriore conferma delle precarie condizioni in cui versava il sito. “La presenza di materiali pericolosi ha evidenziato quanto fosse urgente un intervento di riqualificazione“, ha aggiunto il primo cittadino.

Il progetto non si limita a liberare un’area in disuso, ma punta a restituire alla cittadinanza uno spazio funzionale e moderno, migliorando la vivibilità e offrendo nuovi servizi. I cittadini possono seguire gli aggiornamenti sullo stato dei lavori grazie ai contenuti pubblicati dal comune sulla propria pagina Facebook, dove è stato recentemente condiviso anche un video del cantiere in attività.

(foto d’archivio)

