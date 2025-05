Politica

SARONNO – Una camminata simbolica per attraversare le vie di Saronno, toccare con mano i luoghi più critici e restituire ai cittadini la possibilità di vivere la città anche al calar della sera, senza timori. È questo lo spirito con cui le liste civiche Idea Futuro, Obiettivo Saronno e Saronno SiCura, a sostegno della candidata sindaco Novella Ciceroni, hanno lanciato la prima Midnight Walking.

L’appuntamento è fissato per giovedì 22 maggio alle 21.30 al bar Pachamama in piazza Indipendenza, da cui prenderà il via una breve camminata serale. Il percorso toccherà alcune zone sensibili della città, con l’obiettivo dichiarato di riportare attenzione, idee e presenza.

“Noi non puntiamo sui grandi personaggi o sui nomi famosi – spiegano le tre liste – Noi puntiamo ai cittadini, perché sono i cittadini che vivono Saronno, che conoscono le sue problematiche e che la abitano ogni giorno. È con loro che vogliamo condividere questo percorso notturno in città.”

Il progetto non si limita alla denuncia, ma punta a costruire rete, senso di comunità e presenza attiva sul territorio. “Faremo una breve e simbolica camminata – annunciano – durante la quale toccheremo alcuni siti nevralgici della città, sui quali le nostre liste promettono di intervenire e interverranno. Ma non solo“.

L’obiettivo è anche quello di rivendicare uno spazio collettivo che oggi, in alcune fasce orarie, sembra negato. “La Midnight Walking sarà l’occasione per ‘riappropriarsi’ simbolicamente di Saronno e di tutti quei luoghi che, specialmente al buio, cessano di vivere perché preda di situazioni difficili“.

Durante la serata saranno visitati diversi punti della città. “Li faremo rivivere con la forza del nostro gruppo – concludono –. Andremo a visitarli chiacchierando, scambiandoci idee e facendo sentire la nostra presenza. Una presenza che vuole poter vivere la città sempre e senza paure“.

L’iniziativa è aperta a tutti, indipendentemente dal colore politico. Al termine del percorso i partecipanti si ritroveranno nuovamente al Pachamama per un momento conviviale.

