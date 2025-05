Eventi

SARONNO – Un palcoscenico trasformato in mente viva, un racconto intimo che attraversa la memoria, la solitudine e la resilienza: è “Alcune cose da mettere in ordine“, il nuovo lavoro firmato da Rubidori Manshaft, in scena in anteprima assoluta venerdì 23 maggio, alle 20.45, al teatro Giuditta Pasta, nell’ambito del Fit (Festival internazionale del teatro e della scena contemporanea).

Frutto di un lungo lavoro di ricerca nelle case di cura tra Italia e Svizzera, lo spettacolo nasce dal desiderio di esplorare il senso della cura, del tempo che passa, della fragilità umana. Protagonista è Anna, una donna prossima ai sessant’anni, interpretata da Roberta Bosetti, che intraprende un percorso interiore per rimettere ordine nella propria esistenza. Accanto a lei in scena, Giacomo Toccaceli, presenza silenziosa e concreta in un universo emotivo in bilico tra ricordi, sogni e realtà.

La regia di Rubidori Manshaft orchestra una narrazione sospesa su tre piani – passato, presente e futuro – e costruisce una scena in cui la ripetizione assume il valore di un rito: come nella cura quotidiana, o nella preghiera, ogni gesto cerca di contenere l’incontenibile.

Lo spettacolo è il risultato di un progetto artistico e sociale biennale, Restez FIT!, sospeso dalla pandemia e ripreso nel 2022. Manshaft, affiancata da Katia Gandolfi, ha raccolto le testimonianze di oltre trenta ospiti di case di cura, trasformando frammenti di vita in drammaturgia, insieme a Angela Dematté e Roberta Dori Puddu, quest’ultima anche responsabile di scene e costumi. La creazione è arricchita dal progetto sonoro di Federica Furlani, dai video di Fabio Bilardo, dalle luci di Elena Vastano, con oltre cinquanta contributi video da parte di anziani partecipanti.

Ad anticipare lo spettacolo, alle 18.30 nel foyer del teatro, si terrà “Oltre il sipario – dietro le quinte della cura“, un incontro aperto al pubblico che approfondisce i temi dell’opera e il suo processo creativo. Interverranno Rubidori Manshaft, la musicoterapeuta Alice Balboni, l’infermiera Laura Biella e Enrico Cantù, fondatore di Enrico Cantù Assicurazioni, partner dell’iniziativa. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email: [email protected]

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in biglietteria e su www.teatrogiudittapasta.it

La rappresentazione durerà circa 70 minuti, senza intervallo. Per maggiori informazioni contattare il numero +39 02 96701990 o sempre l’indirizzo email [email protected].

(foto d’archivio)

