Softball

LEGNANO – Manca meno di un mese e mezzo al primo lancio del Campionato mondiale di softball under 15, in programma dal 27 giugno al 5 luglio sui diamanti di Caronno Pertusella e Legnano. A segnare un’altra tappa del percorso di avvicinamento è stata questa mattina la presentazione ufficiale dell’evento, ospitata nella suggestiva Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni a Legnano, alla presenza di autorità locali, dirigenti federali e rappresentanti delle società coinvolte.

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha sottolineato l’impatto positivo dell’evento sul territorio: “Accogliamo con entusiasmo questo Mondiale, che porta con sé una ventata di freschezza e uno spirito di amicizia raro da trovare. Sono certo sarà una settimana da ricordare”.

Dello stesso avviso il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici, che ha ricordato come il softball sia una realtà radicata nel tessuto cittadino da oltre mezzo secolo: “Tutta la città è coinvolta. Lavoriamo in rete con le società sportive locali per garantire il successo della manifestazione”.

A ribadire l’importanza dell’appuntamento è stato il presidente Fibs, Marco Mazzieri, che ha elogiato il valore umano dell’esperienza sportiva: “I risultati restano nei libri, ma sono i legami e i ricordi che contano davvero. Le nostre ragazze Under 15 hanno già dimostrato carattere vincendo il torneo Palomino di Stoccarda. Ora le attende una sfida diversa, ma siamo fiduciosi». Mazzieri ha anche speso parole di stima per la head coach azzurra Maristella Perizzolo, definendola «capace, determinata e molto preparata”.

Guido Bragato, assessore allo sport di Legnano, ha parlato dell’impegno della città per accogliere al meglio atlete e pubblico, mentre il presidente regionale Marco Grassi ha annunciato il lancio del Trophy Tour: la coppa del Mondiale sarà portata in giro per il territorio con tappe a Rho, Ceriano Laghetto, Rescaldina, Caronno Pertusella, Saronno e Legnano, per avvicinare anche chi non conosce il softball.

Soddisfazione anche da parte dei club organizzatori. Il presidente del Legnano Baseball Softball Massimo Gioachini ha ricordato come il 2025 coincida con il 75° anniversario della società, mentre Alfonso Turconi, presidente del Caronno Softball, ha sottolineato il forte entusiasmo che si respira in città e la disponibilità di volontari da tutto il territorio: “Un segnale che in un ambiente competitivo non è mai scontato”.

Presenti anche due atlete a portare la voce delle protagoniste. Alessandra Rotondo, della Nazionale Elite e giocatrice del Saronno, ha parlato dell’emozione di vestire l’azzurro: “Il mio consiglio alle ragazze è di godersi ogni momento. I ricordi di un Mondiale restano per sempre”. Con lei anche Marinella Sciuccati, ex giocatrice e campionessa di duathlon, che ha lanciato un messaggio ai genitori: “Non forzate i vostri figli, lasciate che lo sport sia prima di tutto un divertimento”.

19052025