Cronaca

SARONNO – Ancora una notte di rabbia e amarezza per Claudio Caputo, titolare della gelateria Ambrogino di via Volta, vittima per la quarta volta in pochi mesi di un furto. L’ennesima “spaccata” si è consumata domenica 19 maggio, e a raccontarlo è stato lo stesso Caputo con due video pubblicati su Facebook, accompagnati da altrettanti sfoghi durissimi.

Nel primo filmato mostra l’imprenditore in auto che alle 430 del mattino si era in gelateria chiamato dalle forze dell’ordine e il secondo è un giro nella gelateria partendo dalla porta danneggiata.

“Lavorare in media 15 ore ogni giorno, tutto l’anno, senza fermarsi un giorno, senza andare in ferie per anni, e ricevere una chiamata alle 4.20 dai Carabinieri per scoprire di vivere in un paese dove per una lattina di coca sono disposti a rischiare il peggio, è seriamente frustrante. Quattro spaccate in otto mesi, sacrifici e notti insonni con il timore che rientrino per l’ennesima volta, ore perse a denunciare sinistri a forze dell’ordine e vergogna a rivolgersi all’assicurazione manco il ladro fossi io. Alla terza spaccata ho provato con ironia ed educazione che è un tratto distintivo del mio carattere, ma tenendo conto di tutti i furti e danni che stanno combinando a questa povera città adesso mi sento di dire basta. Saronno come purtroppo tante altre città ha dei seri problemi, tossici e spaccio, entrambi sono uniti da un comun denominatore: la droga. I primi devono usarla e per poterla comprare devono raccattare soldi o beni scambiabili per una dose, la seconda sono quella feccia di inetti che gravitano attorno al mondo dello spaccio. I Carabinieri svolgono un lavoro eccellente ma non hanno mezzi e possibilità di eccellere nel far capire a sti parassiti come si debba vivere in una società civile, dopo quindici anni di attività e decine di locali aperti mi sento di dire basta a questo scempio. Bisogna riprendersi la propria dignità ma soprattutto smetterla con tutta questa falsa ipocrisia, questi maledetti vanno puniti. E vanno puniti forte. Non lasciamo calpestare il diritto alla serenità, agire o con le buone oppure in qualsiasi altro modo.”

I ladri come racconta nel video si sarebbero impossessati solo di una lattina di Coca cola. Anche questa volta, come nelle precedenti, l’imprenditore ha voluto condividere pubblicamente la propria amarezza. Nel precedente episodio, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 aprile, Claudio Caputo aveva denunciato il furto subito con un video ironico pubblicato su Facebook: armato di straccio e spruzzino, fingeva di pulire la vetrata completamente distrutta durante la spaccata. Aveva poi affisso un cartello in italiano e in arabo sulla porta della gelateria per scoraggiare nuovi ladri, spiegando che in cassa non c’erano soldi e che il gelato rimasto non era buono.

