Calcio

SARONNO – Nell’intenso weekend sportivo appena trascorso, nella zona spicca la vittoria della Caronnese nella finale playoff del girone di Eccellenza, i rossoblù hanno battuto 2-0 in trasferta la Solbiatese e volano alle finalissime nazionali, incontreranno adesso il Sandonà di San Donà del Piave.

Dpo la gara domenicale a Solbiate Arno, la parola al capitano della Caronnese, Federico Corno.

Al tecnico della Caronnese, Michele Ferri.

Ed all’allenatore della Solbiatese, Vito Grieco.

Per quanto concerne il basket, playoff di serie Dr2 al Palaronchi di Saronno fra i locali della Robur ed il Marcallo, con netto successo saronnese. A commentare l’incontro il coach roburino, Alessandro Leva.

Ed i giocatori della Robur, Felice Zerbi e Tommaso Tolotti.

19052025