SARONNO – Niente intelligenza artificiale per le tesine d’esame: gli studenti della classe SalaBar3 dello Ial Lombardia di via Marx dovranno consegnare lavori scritti interamente a mano, su fogli protocollo, con immagini stampate e incollate manualmente.

È la decisione presa dal consiglio di classe, condivisa con il coordinamento, in vista dell’esame di qualifica per Operatore di Sala Bar. Una scelta controcorrente, maturata con l’obiettivo di tutelare l’autenticità del percorso formativo degli studenti, in un contesto in cui – sottolineano i docenti – l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei ragazzi è ormai fuori controllo.

“La scuola – spiegano i docenti tra cui Erika Perna– ha anche il compito di educare alla consapevolezza e alla responsabilità. In questo momento storico, l’adulto deve porsi come guida, aiutando lo studente a riscoprire il proprio pensiero e a esprimerlo in modo personale, non mediato da strumenti digitali che rischiano di appiattire la creatività e l’impegno individuale.”

Da qui l’idea di fare un passo indietro: niente elaborati digitali, ma spazio a penne, ricerche su libri e visite in biblioteca. Una decisione che vuole rimettere al centro la fatica del lavoro manuale, la scrittura autentica e l’impegno diretto nella costruzione del sapere.

