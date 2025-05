Cronaca

SARONNO – Ha divelto la finestra basculante ed è riuscito a entrare nel locale, ma se n’è andato a mani vuote. È successo nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1, quando un malintenzionato ha tentato un furto ai danni dell’Eni cafè tra via Roma e via Miola.

Il ladro ha puntato alla cassa: l’ha sradicata, ma non è riuscito a portarla fuori dal locale. Rimasti sul posto solo i danni causati dall’effrazione. Sul luogo è intervenuto il titolare, che ha raggiunto immediatamente l’attività insieme alle forze dell’ordine, chiamate per i rilievi del caso e per avviare le indagini.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso proprietario con un post amaro su Facebook: “Questo delinquente stanotte ha pensato bene di non farci dormire, è entrato nella nostra attività sfondando una finestra, ha fatto un sacco di danni e se n’è andato a bocca asciutta. Questa è la terza volta in meno di un anno, siamo davvero stanchi di questa situazione”.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che hanno raccolto gli elementi utili per risalire al responsabile.

