Calcio

SARONNO – Il Saronnese si lascia alle spalle un intenso fine settimana sportivo.

Nel calcio spicca la vittoria della Caronnese nella finale playoff del girone di Eccellenza: battento in trasferta la Solbiatese, i rossoblù volano alle finali nazionali.

Promozione

Prima categoria

In Prima categoria le vittorie nei playoff di Tradate Abbiate e Rovellasca.

Terza categoria

Niente da fare per Misinto, il cui sogno di promozione si ferma alla finalissima contro Carugo.

Calcio giovanile

Basket Dr2

Nel basket serie Dr2 prosegue la marcia nei playoff della Robur Saronno che domenica sera al Palaronchi ha battuto anche nella gara di ritorno il Marcallo.

Softball

Nel softball A1, 8′ turno, seconda e prima, ovvero Inox Team Saronno e Mkf Bollate hanno pareggisto la loro serie; lo stesso per Pianoro e Rheavendors Caronno in corsa entrambe per i playoff.

