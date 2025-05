Politica

SARONNO – Un collegamento nord, centro e sud della città, la riqualificazione dell’asse del Lura, una nuova visione per l’area scolastica e un distretto del commercio in grado di ridare vitalità al centro. Sono alcune delle proposte che verranno presentate nel corso dell’evento “Sogniamo una città… e poi la facciamo!”, in programma martedì 21 maggio alle 21 all’Auditorium Aldo Moro. Una serata aperta a tutta la cittadinanza dedicata alla visione urbanistica del futuro di Saronno.

“Amministrare Saronno non significa solo gestire l’ordinario, ma immaginare ciò che la città può diventare” spiegano i promotori dell’iniziativa, che puntano su una progettualità concreta e di lungo termine per affrontare le sfide del futuro. “Serve un cassetto delle idee pieno, non interventi spot come il rifacimento di una piazza solo per poche colonnine elettriche”.

All’incontro interverranno Maria Assunta Miglino, capolista di Forza Italia, i candidati Alberto Maria Landini e Daniela Parotti, insieme all’imprenditore Ettore Raddrizzani, titolare della ADR di Uboldo. A illustrare nel dettaglio le sei proposte saranno gli architetti Paolo Riva e Filippo Renoldi, con l’ausilio di immagini e rendering pensati per restituire una visione chiara e concreta dei progetti.

Ecco in anteprima i titoli delle sei idee progettuali:

“Integriamo parco e servizi sull’asse del Lura” : una proposta per valorizzare il corridoio verde che attraversa la città.

“Tutti a scuola… in sicurezza” : ripensare la zona scolastica con spazi più sicuri e funzionali.

“Isotta: una nuova vita nel rispetto del passato” : riqualificazione dell’area ex industriale con attenzione alla memoria storica.

“Saronno come New York… l’esperienza riuscita dell’High Line” : ispirazione internazionale per dare nuova vita a percorsi dismessi.

“Saronno sud, Saronno centro e… Saronno nord: la metro che unisce” : una visione ambiziosa per la mobilità urbana.

“Ridare vita al centro: il distretto del commercio e le city company”: rilanciare il cuore della città attraverso nuove forme di collaborazione pubblico-privato.

“Siamo consapevoli che non tutto potrà essere realizzato in un solo mandato – concludono gli organizzatori – ma è fondamentale cominciare a costruire oggi le basi per la Saronno di domani, così da cogliere al volo ogni occasione di finanziamento e sviluppo”.

L’ingresso all’incontro è libero e aperto a tutti i cittadini interessati.

