VENEGONO INFERIORE – È ufficialmente aperta la caccia ai talenti in vista del Venegono Talent Show, l’evento dedicato a grandi e piccoli che andrà in scena sabato 31 maggio a partire dalle ore 18 al Palazzetto dello Sport di via Don Chiesa. L’iniziativa, promossa dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con ProSport, è aperta a bambini e adulti di tutte le età. Il format richiama i grandi show televisivi: a valutare le esibizioni ci sarà una giuria di esperti, pronta a premiare l’originalità e il talento.

Barzellette, musica, canto, ballo, recitazione o qualsiasi altra abilità fuori dal comune: chiunque abbia un talento da mostrare può iscriversi compilando l’apposito modulo online, scansionando il QR code riportato nella locandina dell’evento. Per partecipare è sufficiente avere voglia di divertirsi e mettersi in gioco. Le iscrizioni sono già aperte.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune o consultare i canali ufficiali dell’iniziativa.

(foto archivio: un talent show nella zona)

19052025