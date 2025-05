Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Si è conclusa con una cerimonia di festa l’ottava edizione del progetto “Sport Si Può 2025” a Caronno Pertusella, che ha coinvolto 48 alunni con disabilità motorie, sensoriali o intellettivo-relazionali. Promosso da Polha-Varese Apd Aps e sostenuto dal Comune e da Tigros, il progetto ha offerto corsi di nuoto presso la piscina Omnia Sport durante l’orario scolastico.

Il Sindaco Marco Giudici ha accolto i ragazzi insieme alla dirigente scolastica Loredana Lombardo, ai tecnici della piscina e ai rappresentanti delle associazioni coinvolte. Durante la festa conclusiva, gli alunni hanno ricevuto medaglie, attestati e marsupi donati dalla Polha, con un rinfresco offerto dal Comitato Genitori dell’Ics De Gasperi.

Il progetto, attivo da oltre otto anni, proseguirà fino a fine maggio in altri comuni del Varesotto, tra cui Castiglione Olona, Tradate e Varese. Quest’anno ha permesso a oltre 300 bambini dai 6 ai 14 anni di vivere gratuitamente l’esperienza del nuoto adattato.

Un’iniziativa preziosa, che dimostra quanto lo sport possa essere uno strumento di inclusione, crescita e felicità per tutti i bambini.

