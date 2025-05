Città

SARONNO – Chi ama la storia e l’arte potrà approfittare di due appuntamenti organizzati dall’associazione Cantastorie per conoscere da vicino due luoghi simbolo di Saronno.

Venerdì 23 maggio alle 21, i volontari dell’associazione guideranno i partecipanti alla scoperta della prepositurale di Saronno e del valore storico custodito nel suo archivio. Il ritrovo è previsto sul sagrato della chiesa, con un unico turno di visita.

Domenica 25 maggio alle 15, sempre con un unico turno e ritrovo sul sagrato, sarà la volta della chiesa di San Francesco. La visita permetterà di ammirare da vicino il recente lavoro di restauro compiuto sugli affreschi, valorizzando un patrimonio artistico di grande rilievo per la città.

Entrambe le iniziative sono a offerta libera. Per informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o consultare il sito www.cantastoriesaronno.it.

