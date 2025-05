Sport

SARONNO – Nello scorso fine settimana del 17 d 18 maggio sono andati in scena a Brescia i campionati regionali di prove multiple, disciplina in cui la Osa Saronno Libertas vanta un’eccellente tradizione e un’elevata competenza grazie valore aggiunto di Andrea Calandrina e Fatemeh Azizi a completare il team tecnico con Beppe Arrius. I risultati sono stati eccellenti, con ben due medaglie d’oro e altre prestazioni di rilievo.

A salire sul gradino più alto del podio, per la categoria Allieve, è stata di nuovo Anna Carboni, campionessa regionale in carica indoor, che con 4699 punti si è aggiudicata la medaglia d’oro nell’eptathlon, a soli 3 punti dal primato personale staccato a inizio maggio.

Medaglia d’oro anche per Leonardo Bazza, che ha trionfato nella classifica regionale Assoluta, pur essendo ancora Promessa, con 6153 punti, un risultato molto incoraggiante per il prosieguo della stagione.

A podio anche Federico Cristofaro, ottimo 2° posto tra gli Juniores con 6187 punti (personale), Niccolò Barella sempre 2° negli Assoluti (5875) e Francesco Borroni, 3° tra gli Allievi con 5420 punti (PB).

La Osa Saronno si è comunque presentata in forze con ben 15 atleti in gara in tutte le categorie, in particolare Allievi e Juniores, a testimonianza della volontà di mantenere la propria tradizione in un settore che l’ha sempre vista protagonista.

