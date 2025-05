Politica

SARONNO – “Ho letto con estrema attenzione ed interesse la lettera che il Cai cittadino ha indirizzato a noi candidati Sindaci circa lo stato di non utilizzo del muro di arrampicata sportiva nello spazio del PalaDozio sul quale negli passati si sono svolti numerosi corsi e competizioni di arrampicata sportiva per ragazzi e adulti”.

Sono le parole del candidato sindaco Rienzo Azzi che dopo Fratelli d’Italia risponde all’appello dell’associazione sportiva per il ripristino della parete di arrampicata.

“Abbiamo da subito deciso di incontrare i dirigenti del Cai Cittadino, per meglio comprendere le problematiche espresse e capire insieme a loro come risolverle nella convinzione “granitica” (parlando di arrampicata e montagna) che qualsiasi associazione che si adoperi per la promozione di una disciplina sportiva in termini volontaristici debba essere non solo accolta ma anche fattivamente aiutata ove possibile.

Con i dirigenti del Cai cittadino (Luigi Lattuada, Alberto Borghi, Simone Villa) ci siamo recati in qualità di cittadini presso gli uffici comunali per meglio capire le problematiche ostative rispetto alla loro richiesta di poter avere in concessione il muro del PalaDozio per poter attrezzare con mezzi propri la parete di arrampicata.

Dicono e scrivono i dirigenti del Cai che nonostante le promesse a vuoto e le tante parole spese ad oggi nulla è stato fatto da parte dell’uscente amministrazione cittadina per riattivare la parete di arrampicata e di ciò abbiamo avuto conferma diretta.

E fondamentale per una Amministrazione saper dialogare con le associazioni sportive, saper accogliere le loro istanze non fermandosi dietro vuoti proclami che poi nei fatti non trovano una loro realizzazione. Sarà quindi nostra cura se scelti alla guida di questa città portare a rapida soluzione una serie di problemi noti da parte di molte associazioni sportive, CAI compreso, con ascolto e con decisioni conseguenti nella convinzione che la promozione dello sport sia una dei mezzi “sani” per far rivivere la nostra città da indicare alle giovani generazioni in alternativa ad una vita “solo digitale”.

Mi auguro di partecipare presto all’inaugurazione della nuova stagione della parete di arrampicata.

