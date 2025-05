Politica

SARONNO – Il candidato sindaco del centrodestra Rienzo Azzi, con una nota unica, risponde alle prese di posizione che lo chiamano in causa di Tu@Saronno

Cari signori del PD volete metterci la faccia e le idee in queste elezioni? Mandate avanti i pasdaran di Tu@Saronno che al di là di un sostegno supino alle proposte della proprietà Isotta non hanno nulla da dire. Noi siamo convinti che il progetto Isotta sia fondamentale per il futuro della città e proprio per questo vogliamo discuterlo con i cittadini e la proprietà perchè sia davvero in linea con le priorità dei saronnesi. Vi nascondete dietro sedicenti gruppuscoli “antifa” che non contano nulla o quelli di Calenda (dico Calenda!) che non rappresentano nessuno se non se stessi e che sui trasporti fanno solo terrorismo. Le assicurazioni che il servizio di collegamento con la Stazione Centrale non verrà depotenziato le hanno date un assessore regionale ed un presidente di commissione, venuti apposta a Saronno per spiegarlo, gente che rappresenta milioni di voti dei lombardi. Anche il portavoce dei pendolari che era presente ha apprezzato l’incontro. Ma credete davvero che i saronnesi siano così sprovveduti?”

