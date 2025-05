Politica

SARONNO – Polemica dopo le esternazioni di Beppe Gorla che, al timone di “Saronno città dei beni comuni”, è proprietario dell’ex Isotta Fraschini, coi suoi 120 mila metri quadrati l’area dismessa (si trova fra via Varese e via Milano) più grande di Saronno.

“Non ho mai avuto occasione di incontrare l’ingegner Gorla né per motivi istituzionali né a seguito di inviti personali – esordisce Rienzo Azzi, candidato sindaco del centrodestra – Non entro in merito a questo endorsement nei confronti delle mie colleghe Pagani e Ciceroni che sono certo prenderanno opportunamente le distanze da queste discutibili “attenzioni”.

Prosegue Azzi:

Sul piano politico devo dire però che mi sembra di assistere al gioco delle tre carte. Sbaglio o Airoldi, Pagani e per un certo periodo Ciceroni (assessore ai lavori pubblici, con la Consigliera Dho delegata all’Isola Fraschini) erano in giunta insieme? Mai visti litigare per la questione Isotta Fraschini. Quindi di che cosa stiamo parlando? Se l’intervento è ancora fermo sarà bene colpa loro e magari del proponente, di certo non nostra! Il centro destra, caro ingegnere, è l’unico attrezzato per portare a termine celermente la rigenerazione urbana. Ma non sulla base del progetto preconfezionato che le mie colleghe accettano con piccole sfumature, ma su qualcosa che va esattamente nell’interesse pubblico!”

Ancora Azzi:

Perciò rammentiamo :

1) vogliamo come previsto dal Pgt che il comparto venga valutato progettualmente nel suo insieme (quindi assieme all’area Bertani e Fnm), perché dobbiamo superare varesina e ferrovia riunificando Saronno e dando sbocco al traffico già molto intenso e che si aggraverebbe con i nuovi insediamenti e offrendo finalmente risposta al Matteotti.

2) nuovi insediamenti comportano necessità di servizi, strade, asili, scuole, fognature, pozzi che vanno valutati e concordati.

3) vogliamo discutere con la città su quali funzioni pubbliche serva davvero realizzare all’interno dell’intero comparto (noi abbiamo le nostre idee che stiamo discutendo con i saronnesi) e non accettiamo pacchetti imposti dall’imprenditore che ringraziamo e che valuteremo (una volta che ne avremo certezza) in base alle necessità concrete della città ed al reale interesse pubblico.

4) vogliamo capire “nero su bianco” chi pagherà la costosa manutenzione del parco.

5) ricordiamo che l’edilizia convenzionata che verrà edificata e che interessa molto il centro destra non è un regalo, ma una precisa disposizione del Pgt. La stanno realizzando infatti sull’area Cantoni ed è prevista anche sulla ex Richard Ginori. .

In conclusione a noi le parole d’ordine e gli slogan ad effetto interessano poco, conta la verità: Il progetto Isotta è nel limbo a causa dell’Amministrazione precedente che ha visto coinvolti a vario titolo Pagani Ciceroni e Airoldi e anche per le sue intrinseche incertezze progettuali. Quindi divisioni politiche “di maniera” funzionali alla campagna elettorale non ci interessano. Il giudizio politico complessivo purtroppo è di incapacità.

Il centro destra è l’unico che può garantire tempi certi di approvazione del progetto. Noi divisioni, civiche ed altri fattori “inquinanti” non ne abbiamo al nostro interno.

Il tutto però nella chiarezza – perché finalmente la dobbiamo ai saronnesi. Vogliamo parlare con un imprenditore e non con un benefattore. Un benefattore vero l’area l’avrebbe regalata al Comune! Saremo pronti a rigenerare le aree dismesse, perché vinceremo queste elezioni.

