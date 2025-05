Sport

SARONNO – Trasferta amara per il Saronno Baseball, sconfitto con un netto 13-0 dal Porta Mortara Baseball, formazione di Novara, nell’incontro valido per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C.

La partita si è chiusa al settimo inning per manifesta superiorità, al termine di una prestazione in cui la formazione saronnese ha dovuto fare i conti con pesanti assenze sul monte di lancio, scarsa incisività in attacco e numerosi errori difensivi. Il Porta Mortara, squadra esperta e ben organizzata, ha approfittato di ogni occasione per allungare nel punteggio, senza lasciare spazio di reazione agli ospiti. Un passaggio a vuoto per il Saronno, che ora dovrà lavorare per ritrovare solidità e fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.

