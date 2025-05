Calcio

LAZZATE – Pierangelo Balzarotti, volto storico dell’Ardor Lazzate (Eccellenza) diventa vicepresidente del club. L’annuncio ufficiale è stato dato questa mattina dalla società gialloblù.

Questo il comunicato

La società annuncia che, con decorrenza immediata, Pierangelo Balzarotti, da cinquant’anni legato indissolubilmente ai nostri colori, non rivestirà più la carica di direttore generale dell’Ardor Lazzate. Infatti, da oggi Pierangelo, per tutti noto come “Balza”, assumerà un nuovo importante ruolo all’interno del club: sarà vicepresidente con delega alla prima squadra, continuando così a mettere la sua esperienza e la sua visione al servizio della nostra società.



Cuore pulsante hialloblù nonché punto di riferimento assoluto per intere generazioni, Pierangelo è l’Ardor Lazzate: sotto la sua direzione, la nostra società è cresciuta fino a diventare una realtà solida e credibile, stimata e vincente, segnando di fatto un’epoca memorabile. Parlano per lui gli innumerevoli successi sportivi che hanno tracciato la straordinaria ascesa dell’Ardor Lazzate ai vertici del calcio lombardo e la sapiente ed accurata gestione con cui si è preso cura di ogni aspetto e con cui continuerà a farlo, seppur in un’altra veste. La società rivolge a Pierangelo un sentito augurio di buon lavoro nel suo nuovo incarico.

Nel campionato di poco conclusosi, l’Ardor si è piazzata al sesto posto.

(foto: Pierangelo Balzarotti, ora vicepresidente Ardor Lazzate)

20052025