Calcio

CISLAGO – Dopo la fine della stagione 2024-2025 conclusasi con la sconfitta contro il Torino Club Marco Parolo per 0-1 nel secondo turno play-off del girone Z della seconda categoria di Varese, il Cistellum pensa già al futuro ufficializzando Alessandro Amato come nuovo direttore generale e Simone Morardi come direttore sportivo.

Una scelta che sicuramente ha come obbiettivo l’ambiziosa promozione in prima categoria per la prossima stagione e che porterà a Cislago competenza di livello anche fuori dal campo viste le esperienze di Amato e Morandi in categorie superiori rispettivamente con la Gerenzanese e l’Academy Uboldo.

Ecco il comunicato del Cistellum reso noto dal presidente Mirko Mantegazza:

“Cistellum è orgogliosa di presentare due nuove figure fondamentali per il percorso di crescita e sviluppo del nostro progetto sportivo: Alessandro Amato – direttore generale – e Simone Morandi – direttore sportivo. Due persone di grande competenza e passione, con esperienza nel mondo del calcio dilettantistico, pronte a portare organizzazione, visione e continuità al lavoro dentro e fuori dal campo. Questa decisione nasce dal desiderio di dare una nuova direzione tecnica e sportiva al progetto, con l’obiettivo di costruire una squadra che rispecchi i valori della nostra società: impegno, rispetto, appartenenza e voglia di crescere. Siamo certi che il loro contributo sarà centrale per garantire un percorso sportivo coerente, formativo e sostenibile per tutti i nostri tesserati, dai più piccoli alla prima squadra. Benvenuti nella nostra famiglia sportiva e buon lavoro”.