CESANO MADERNO – Un’escursione in montagna si è trasformata in tragedia per Giorgia Rota (foto), 30 anni, residente a Cesano Maderno, che ha perso la vita nella giornata di sabato 17 maggio durante un’escursione nel massiccio dell’Alphubel, vetta di quasi 4.000 metri nel Cantone Vallese, in Svizzera.

La giovane brianzola si trovava in cordata con un gruppo di sette alpinisti quando, nel tardo pomeriggio, sono stati travolti da una valanga mentre salivano verso la cima. L’Alphubel è noto per essere una montagna tecnicamente complessa, spesso utilizzata come parete di allenamento per imprese himalayane.

Immediata la risposta dei soccorsi: sul posto sono intervenuti il soccorso alpino svizzero, tre elicotteri della Rega, unità di Air-Glaciers e Swiss Helicopter, due cani da valanga e il Care Team del Canton Berna. Nonostante i tempestivi tentativi di salvataggio, per Giorgia Rota e il suo amico Alessandro Aresi, residente a Lacchiarella (Milano), ma per loro non c’è stato nulla da fare.

21052025