Cogliate

COGLIATE – La seconda edizione dell’Hero day si è svolta venerdì 16 maggio a Cogliate. È stata una giornata speciale dedicata agli studenti di tutte le età, dai più piccoli del nido comunale ai più grandi della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo principale era far conoscere le realtà associative e le forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza nel nostro territorio. È stato un momento importante per sensibilizzare i giovani e coinvolgerli in attività che celebrano il valore del lavoro di chi protegge la comunità.

Circa 700 piccoli cogliatesi hanno letteralmente invaso il centro sportivo di via XXV maggio. Qui sono state allestite tante postazioni conoscitive e dimostrazioni da parte di diverse realtà e forze dell’ordine, come la polizia locale, i vigili del fuoco, l’associazione nazionale Sos metal detector, l’associazione nazionale Alpini Lupo Maestro, la polizia di stato, la polizia provinciale, la guardia di finanza, il Parco delle Groane, la protezione civile Sei Misinto, l’associazione Carabinieri e la Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno, il gruppo cinofilo dei Carabinieri di Casatenovo, il nucleo radiomobile di Monza, la Croce Rossa Italiana comitato Alte Groane e il gruppo volontari di Cogliate. È stato davvero un evento ricco di attività e di coinvolgimento per i giovani.

Cogliate è stato tra i primissimi comuni della zona ad organizzare un evento di questa portata e siamo orgogliosi di aver dato spunto ad altri paesi limitrofi affinchè anche loro potessero divulgare e far conoscere ai cittadini i nostri Eroi e la loro importanza sia per il territorio che per i singoli cittadini.

L’organizzazione dell’Hero Day da parte dell’amministrazione comunale ha riscosso un vero successo, grazie alla collaborazione degli istituti scolastici e di Brianzacque. Per tutti i partecipanti, è stato anche un momento speciale perché è stata regalata una bottiglia termica brandizzata “comune di Cogliate & Brianzacque”.

È stato un modo per ringraziare tutti per la partecipazione e per promuovere l’importanza di prendersi cura dell’ambiente e della propria salute.