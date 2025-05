Città

SARONNO – Saronno Point esprime la sua profonda gratitudine a tutti i cittadini, la BCC di Barlassina, le aziende e le realtà del territorio che hanno contribuito al successo della campagna di crowdfunding “I chilometri della guarigione”.

Grazie alla generosità di oltre 200 donatori, è stato possibile raccogliere la somma di 21,000 euro, che ha permesso l’acquisto di un nuovo autoveicolo destinato all’accompagnamento dei pazienti oncologici in cura presso l’Ospedale di Saronno.

La campagna di raccolta fondi faceva parte dell’iniziativa “Solid@rietà in rete” promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina; giunta alla sua seconda edizione. Realizzato in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc, con questi progetti la banca mira ad aiutare associazioni, organizzazioni no profit e ODV a raggiungere i propri obiettivi attraverso il crowdfunding.

“Siamo commossi dalla straordinaria risposta che abbiamo ricevuto dalla comunità – dichiara Borghetti Marilena, Presidente dell’Associazione – Questo risultato è la dimostrazione di quanto sia forte lo spirito di solidarietà nel nostro territorio. L’auto acquistata rappresenta un aiuto concreto e prezioso per i pazienti oncologici, che potranno raggiungere più facilmente le strutture ospedaliere per le terapie, riducendo le difficoltà e le preoccupazioni legate agli spostamenti.”

Il nuovo autoveicolo, dotato di tutti comfort, dei sistemi di sicurezza necessari sarà operativo a partire da metà maggio e sarà a disposizione dei pazienti oncologici in cura l’ospedale di Saronno.

L’associazione ringrazia nuovamente tutti i donatori e la BCC di Barlassina per il loro fondamentale contributo e si impegna a continuare a svolgere la propria attività con dedizione e professionalità, per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

