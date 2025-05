Città

SARONNO – Torna anche quest’anno “La Lingua del Girasole”, il concorso letterario nazionale promosso dall’associazione artistico culturale Helianto e interamente dedicato all’aforisma. Giunto alla dodicesima edizione, l’iniziativa, fin dall’origine, scopo del concorso è stato quello di promuovere una maggiore sensibilità sul genere letterario della “forma breve”. L’aforisma è infatti una breve proposizione che riassume in poche illuminanti parole una verità, una regola o una massima di vita.

Il progetto, organizzato da Helianto, si avvale anche della collaborazione di Aforismi.Meglio.it, una delle principali piattaforme italiane dedicate al genere. Particolarità del concorso: si svolge totalmente ed esclusivamente on line, compilando il form di adesione al sito www.lalinguadelgirasole.com.

La giuria di quest’edizione sarà composta da Dafne Rebecca D’Angelo (vincitrice dello scorso anno), Giorgio Testanera e Stefano Moraschini. Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro e, soprattutto, la pubblicazione dell’aforisma vincitore per mano delle Edizioni PulcinoElefante, dirette da Alberto Casiraghy, tra i principali aforisti italiani contemporanei.

A rendere ancora più preziosa l’opera selezionata, sarà l’accompagnamento artistico di Paolo Perruccio, autore delle illustrazioni che arricchiranno la pubblicazione finale.

