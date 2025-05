Primo piano

SARONNO – “Le parole dell’ing. Gorla proclamate domenica scorsa dinanzi al pubblico convenuto nell’area di sua proprietà sono sembrate a molti presenti una caduta di stile. L’imprenditore è entrato a gamba tesa e – a tre giorni dal voto – ha cercato di trasformare le elezioni amministrative in un referendum sul suo progetto ex Isotta Fraschini. Mi permetto di dissentire e penso che ogni forza politica che abbia a cuore la democrazia dovrebbe provare lo stesso sbigottimento”.

Inizia così la nota di Augusto Airoldi in merito alle parole del proprietario dell’ex Isotta Fraschini.

“I cittadini di Saronno stanno discutendo e riflettendo su molteplici temi: servizi, sicurezza, ambiente, partecipazione, scuole, mobilità, ecc. L’Isotta è certamente uno dei dossier aperti, ma non può essere il solo elemento in grado di orientare una scelta così importante come quella del futuro Sindaco il cui dovere è mantenere una visione d’insieme, valutando ogni proposta in un’ottica di interesse generale, e non di parte.

Proprio perché tengo alla rigenerazione delle aree ex Isotta, sono l’unico candidato sindaco ad aver avanzato una proposta di collaborazione pubblico-privato che vada nella direzione di realizzare il miglior interesse pubblico della nostra Saronno. E parlo di “aree” proprio perchè solo trovando il modo di rigenerarle entrambe, si ottiene appieno questo risultato: ricucitura del quartiere Matteotti con il centro città, realizzazione di un unico parco indiviso, mantenimento di un adeguato numero di posti auto a servizio della seconda stazione ferroviaria dell’intera rete FNM, superamento del fascio binari della stazione di Saronno centro con modalità consone a una città di 39.000 abitanti; allocazione all’interno di queste aree di servizi pubblici oggi mancanti in città e richiesti dai cittadini.

Abbiamo sempre affermato l’importanza del progetto. L’abbiamo analizzato con attenzione, e anche con senso critico e responsabilità, come va fatto per ogni intervento che incide sul futuro della città. Le scelte non possono e non devono essere dettate da pressioni esterne, ma orientate da un’idea chiara e condivisa di sviluppo urbano, ambientale e sociale.

Sono stato e sarò un sindaco libero da condizionamenti da parte di chicchessia e proprio per questo interlocutore di chiunque accetti che l’interesse pubblico sia prevalente. Saronno ha bisogno di visione e buon governo. Non di forzature né di scorciatoie. Domenica e lunedì votiamo per questo”.

