Città

SARONNO – “In questo momento è abbastanza chiaro come la campagna elettorale sia diventata anche un referendum sul progetto ex Isotta Fraschini”.

Con grande franchezza, dopo il successo di partecipazione e coinvolgimento dell’iniziativa Metamorfosi Culturale che si è tenuto domenica nell’ex Isotta, Beppe Gorla proprietario dell’area e della società Saronno città dei beni comuni fai il punto della situazione.

“Nel corso di “Metamorfosi Culturale” abbiamo esposto un manifesto che illustrava le ragioni principali del progetto di riqualificazione per l’area ex Isotta Fraschini. Abbiamo poi chiesto ai visitatori di votare per il sì o per il no alle nostre proposte con un gettone. Il risultato è stato uno schiacciante 99,03% di sì. Naturalmente, siamo ben consapevoli di aver “giocato in casa”, ma crediamo che il nostro progetto abbia degli elementi d’interesse pubblico molto forti, tra cui il parco, l’università, l’hub ciclistico, la componente cooperativa e sociale, il riuso dell’ex Bernardino Luini. Tutti temi che rimettiamo al giudizio anche dei cittadini, che a breve saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco”.

Gorla sottolinea l’impatto che il voto amministrativa avrà il progetto: “In questo momento è abbastanza chiaro che la campagna elettorale sia diventata anche un referendum sul progetto ex Isotta Fraschini. I due candidati uomini, con una curiosa corrispondenza, hanno dimostrato, l’uno fin qui nei fatti e l’altro nelle dichiarazioni molto aggressive, che a fronte di una loro vittoria il nostro progetto verrà fermato e non verrà mai realizzato. Le due candidate donne hanno, invece, hanno dichiarato di aver studiato il progetto, averne colto l’interesse pubblico e di essere fermamente convinte a sedersi a un tavolo per capire come poterlo realizzare con dei benefici per la città”.

Altrettanto franca la chiosa: “È chiaro che in questo contesto, dal mio punto di vista, non posso che augurarmi che Saronno possa finalmente avere una sindaca alla guida della città“.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09