Città

SARONNO – Domenica 25 maggio, in occasione delle elezioni amministrative, gli studenti dell’Itis Riva saranno impegnati nella raccolta delle schede degli exit poll promossi da ilSaronno.it. L’attività si svolgerà all’esterno di cinque scuole saronnesi sede di seggio, dove i cittadini potranno compilare in forma anonima una scheda che riproduce il formato elettorale, indicando il candidato sindaco, la lista, il genere e la fascia d’età. (QUI IL FUNZIONAMENTO)

Il giorno successivo, lunedì 26 maggio, si entrerà nella fase di elaborazione dei dati. Gli studenti, coordinati dalla professoressa Marina Maccarone, trasformeranno ogni scheda in una riga di un foglio di calcolo. Attraverso l’analisi statistica, sarà possibile determinare le percentuali di voto complessive, ma anche comprendere l’orientamento elettorale di specifici segmenti della popolazione, come gli under 35 o le donne.

L’elaborazione non si limiterà al semplice conteggio, ma permetterà di ricavare una lettura più approfondita delle dinamiche del voto. Gli studenti metteranno in campo le proprie competenze informatiche e statistiche, confrontandosi con dati reali e affinando capacità di analisi critica e interpretazione. “Disporre di questi dati – spiegano i promotori – permetterà di comprendere meglio l’orientamento dell’elettorato: ad esempio, quale candidato ha riscosso più consensi tra gli under 35, o quale lista è stata più votata dalle donne.”

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è Michele Pinto, direttore dei quotidiani Vivere e promotore di numerosi exit poll. “I sondaggi non sono previsioni certe, ma strumenti che permettono di intuire l’orientamento generale dell’elettorato. In una città come Saronno, i margini di errore possono essere maggiori, ma il valore didattico di un progetto del genere è enorme. I ragazzi avranno modo di vivere un’esperienza coinvolgente e concreta.”

I risultati verranno resi pubblici nel pomeriggio di lunedì, subito dopo la chiusura dei seggi, attraverso una diretta speciale on the road trasmessa su www.ilsaronno.it. L’appuntamento inizierà alle 15.02 dal centro della città e includerà commenti, approfondimenti e collegamenti.

Il progetto, che ha una forte valenza educativa, è promosso da ilSaronno insieme all’Itis Riva e si avvale della collaborazione della Prefettura di Varese. Al sostegno di Rotary Club Saronno, Running Saronno e dei corsisti Unitre, si aggiunge anche l’adesione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a conferma della dimensione comunitaria dell’iniziativa.

Si tratta di un’occasione unica per avvicinare i giovani alla partecipazione civica, fornendo loro strumenti concreti per comprendere come si analizza un voto e quale valore può avere il dato statistico nel racconto della democrazia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09