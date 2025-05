Saronnese

GERENZANO – “Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della fognatura nelle vie Moneta e Rovello a Gerenzano. Terminata la prima parte nel 2024, il cantiere è stato poi sospeso in attesa delle autorizzazioni della società Autostrade, necessarie per completare l’ultimo tratto, proprio a ridosso della A9″. Lo annuncia Alfa srl che gestisce la rete.

I lavori dovrebbero terminare entro la fine di giugno, condizioni climatiche permettendo. Gli abitanti della zona potranno così finalmente usufruire del servizio di fognatura, grazie alla posa di 1.175 metri di tubazioni.

I dettagli

Un cantiere per nulla banale quello di Gerenzano. I lavori hanno infatti richiesto di sottopassare l’autostrada e le ferrovia. Per farlo, si è utilizzata la tecnologia Toc (Trivellazione orizzontale controllata). Nei fatti, sono stati realizzati due scavi – all’inizio e alla fine del tracciato interessato – e si è poi proseguiti con appositi macchinari, realizzando un tunnel nel quale è stata inserita la tubazione. Per ciascuna delle due vie, inoltre, si prevede la realizzazione di un tratto di fognatura a gravità, un tratto in pressione e una stazione di sollevamento. In totale si tratta di 545 metri per via Moneta e 630 per via Rovello, con un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

