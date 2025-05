Comasina

CESANO MADERNO – In occasione dell’arrivo della 18′ tappa del Giro d’Italia di ciclismo, previsto per il 29 maggio prossimo, il Comune di Cesano Maderno, tramite “Google My Maps”, ha creato la mappa interattiva con le informazioni utili per la cittadinanza e gli appassionati che vorranno seguire la corsa rosa.

Tramite la mappa è possibile ottenere informazioni sulle modifiche alla viabilità, l’indicazione dei parcheggi per le biciclette e i parcheggio auto consigliati, nonché un elenco dei principali luoghi turistici, delle aree verdi e aree gioco per chi proviene fuori città. La mappa e le informazioni sono in costante aggiornamento e lo saranno anche nel giorno della tappa.

