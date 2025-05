Città

SARONNO – Un pomeriggio per lasciarsi ispirare, riflettere e guardare il mondo da nuove prospettive. Domenica 25 maggio torna TEDxSaronno, la conferenza dal vivo ospitata al Teatro Giuditta Pasta che porta in città un evento dal respiro internazionale. Ma che cos’è TEDx? E cosa rende speciale questo appuntamento?

Cos’è TED e da dove nasce TEDx

TED è un’organizzazione no-profit nata nel 1984 con l’obiettivo di diffondere idee che meritano di essere condivise. Inizialmente focalizzata su tecnologia, intrattenimento e design (da cui l’acronimo T.E.D.), oggi TED abbraccia una vasta gamma di tematiche, dalla scienza all’arte, dall’economia all’educazione. Le sue conferenze, i celebri TED Talks, sono tradotti in oltre 100 lingue e hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo.

TEDx è la versione locale e indipendente di questo format. La “x” indica proprio che si tratta di un evento organizzato in modo autonomo da comunità locali, ma seguendo le linee guida fornite da TED. Durante un TEDx si alternano interventi dal vivo e video selezionati da TED, in un mix coinvolgente pensato per stimolare il confronto e creare connessioni significative.

Il ritorno di TEDx a Saronno

A guidare l’organizzazione dell’edizione saronnese sono Stefania Bianco (founder e licensee) e Luca Signori (co-founder), affiancati da un team di volontari che lavora da mesi alla riuscita dell’evento. “TEDxSaronno fa parte di un movimento globale ma si radica profondamente nel territorio – spiegano –. Ogni edizione è un’occasione per portare in città idee nuove, aprire orizzonti, scoprire storie che fanno riflettere. Il nostro obiettivo è che ogni spettatore torni a casa con un punto di vista che non aveva mai considerato”.

Il tema 2025: PLAN@B

Il titolo dell’edizione 2025 è “PLAN@B”, un gioco di parole che fonde l’idea di “Piano B” con quella di un ipotetico “Pianeta B”. Un invito a ripensare il futuro, a esplorare soluzioni alternative e a valorizzare le seconde occasioni. Dieci speaker si alterneranno sul palco per declinare il tema in modo originale: si parlerà di sport, intelligenza artificiale, economia della cura e molto altro.

Come partecipare

L’appuntamento è per domenica 25 maggio, nel pomeriggio, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell’evento e sulle pagine social di TEDxSaronno (Facebook, Instagram, LinkedIn). “Vi aspettiamo per un’esperienza che lascerà il segno”, concludono gli organizzatori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09