Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 19 maggio, si segnalano gli ennesimi episodi di vandalismo notturno che hanno colpito due attività commerciali in città, la visita del leader della Lega Matteo Salvini a sostegno del centrodestra saronnese, e l’attesa per il ritorno del mercatino dell’usato e vintage in oratorio.

Ennesima spaccata alla gelateria, dove ignoti hanno sfondato l’ingresso per rubare una sola lattina: il titolare, esasperato, ha raccontato sui social che è la quarta volta che subisce un furto.

All’Eni Cafè, invece, si è registrata la terza spaccata in meno di un anno. Il ladro, disturbato, è fuggito a mani vuote, lasciando comunque danni e rabbia.

In oratorio torna il mercatino dell’usato e vintage, un evento che unisce la solidarietà al gusto per lo stile

Durante una visita a Saronno, Matteo Salvini ha espresso il suo sostegno al centrodestra locale e ha auspicato un ritorno a quella che ha definito “buona amministrazione”.

