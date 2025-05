Primo piano

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd in risposta all’ultima presa di posizione del candidato sindaco del centrodestra Rienzo Azzi.

Gentile Sig. Azzi, o “caro Rienzo” come qualcuno la chiama, capiamo il suo momento di nervosismo, ma non ci dia tutta questa importanza. Non abbiamo nessun potere e soprattutto nessuna intenzione o volontà di comandare a bacchetta nessuno, tanto meno i nostri validi compagni di viaggio che hanno tutto il diritto di proporre i temi che gli stanno più a cuore.

Ci permettiamo però due consigli: il primo è di non denigrare, sminuendole, le forze politiche che si affacciano a questa competizione elettorale anche se a lei avverse, perchè ciò non le rende merito e non rende soprattutto merito al ruolo che lei ambisce a ricoprire. Ed il secondo: si faccia vedere un po’ di più in città e soprattutto mostri interesse verso Saronno, visto che è anche la sua città, perchè fino adesso la distanza è apparsa siderale.

Commenti