Comasco

LOMAZZO – “Ci lascia sgomenti la notizia del gravissimo incidente che ha coinvolto uno scuolabus a Lomazzo. Ai familiari dell’insegnante scomparsa va il nostro cordoglio. Vicinanza a bambini così piccoli per questa orribile esperienza. È una tragedia che colpisce la comunità di Cazzago Brabbia e di Varese”. Lo dice la deputata di Italia viva Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto e vicepresidente del gruppo alla Camera.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada Pedemontana, ha perso la vita una maestra residente a Cazzago Brabbia in provincia di Varese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: le fasi dei soccorsi subito dopo l’incidente stradale in Pedemontana)

20052025