Cronaca

LIMBIATE – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri a Limbiate, dove una donna di 74 anni è stata investita da un veicolo mentre si trovava in viale Piave,.

L’allarme è scattato attorno alle 11.10. Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, attivata in codice giallo dalla centrale operativa Areu, insieme alla polizia locale di Limbiate, incaricata dei rilievi.

La donna, soccorsa sul posto, è stata poi trasportata all’ospedale di Desio. Le sue condizioni non sono apparse critiche. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Limbiate in servizio sul territorio)

20052025