SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota che ribadisce l’impegno della coalizione civica guidata da Novella Ciceroni a favore dell’ospedale cittadino e della sanità pubblica.

“Obiettivo Saronno fa parte insieme ad Attac del Comitato il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica: da quasi tre anni come Comitato lavoriamo su questi temi – si legge nella nota – abbiamo chiesto un Consiglio comunale aperto alla città sull’ospedale, abbiamo portato in aula una mozione per chiedere all’amministrazione uscente un impegno affinché il presidio sanitario torni a essere un ospedale di primo livello. Abbiamo raccolto migliaia di firme e portato in piazza 1500 persone, scongiurando la chiusura dell’ospedale cittadino.”

Il comunicato prosegue sottolineando il pieno sostegno alle otto richieste avanzate da Attac a tutti i candidati sindaco (tranne Azzi) in vista delle elezioni del 25 e 26 maggio.

“Le otto richieste di Attac sono anche le nostre – dichiara Novella Ciceroni – mi impegno, perciò, insieme ai 51 candidati consiglieri comunali della Coalizione Civica indipendente che supporta la mia candidatura, a dare seguito alle richieste esplicitate nella lettera inviata da Attac”.

Il messaggio è firmato da Novella Ciceroni, candidata sindaco, e dai candidati consiglieri comunali della Coalizione Civica composta da Obiettivo Saronno, Saronno SiCura e Idea Futuro.

