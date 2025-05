Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Ilaria Pagani, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra, in risposta alla lettera aperta dell’associazione Saronno per la Terra.

“Saronno non è un’isola felice. Anche la nostra città deve far fronte alle preoccupazioni legate al cambiamento climatico e al riscaldamento globale. La tutela del patrimonio naturale e la salvaguardia della biodiversità richiedono un impegno corale.

Saronno ha portato avanti nel tempo diverse iniziative e progetti di divulgazione e sensibilizzazione della cittadinanza; questo impegno ha visto in particolare il coinvolgimento degli alunni delle scuole che hanno subito compreso l’importanza della riduzione dell’impronta ecologica.

La nostra coalizione ha sottoscritto con convinzione quanto richiesto all’interno della “Lettera aperta ai candidati sindaci” e per questo lavoreremo in continuità con gli impegni e gli obiettivi assunti dal Consiglio Comunale attraverso la “Dichiarazione di impegno per la sostenibilità” adottata il 25 giugno 2024.

Per questo, quale candidata sindaca e in accordo con la coalizione che mi sostiene, intendo promuovere:

La mappatura di tutte le aree verdi urbane, con l’obiettivo di garantire processi decisionali informati e fondati sui dati;

La riqualificazione delle aree verdi con la finalità di garantirne decoro, salute e sicurezza;

La prosecuzione del completo ripristino delle alberature stradali mancanti;

Lo studio, ove possibile, di nuovi impianti su spazi pubblici;

La valutazione di aree private di interesse pubblico per la possibile creazione di spazi verdi;

La promozione di partnership pubblico-privato per lo sviluppo e la manutenzione delle aree verdi;

La mappatura di tutti gli edifici pubblici in ottica di valutarne l’efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni;

L’inserimento nei bandi pubblici di elementi di valutazione comparativa legati agli obiettivi di sostenibilità (Agenda 2030).

La Saronno che voglio, che vogliamo, è una città dell’ascolto, una città che promuove una vera partecipazione, una città inclusiva, una città che accoglie le istanze dei cittadini e le fa proprie.

Vogliamo una Saronno autentica amica dell’ambiente. Vogliamo una Saronno che vuole consegnare ai propri figli e nipoti un territorio che tutela il verde. Una Saronno più efficiente e capace di guardare al futuro con speranza.”

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09