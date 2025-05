Politica

SARONNO – “Lavoreremo insieme per restituire alla città una palestra di arrampicata fruibile e sicura”. Con queste parole Ilaria Pagani, candidata sindaca della coalizione di centrosinistra, risponde alle richieste avanzate dal Cai Saronno in merito al futuro del muro di arrampicata del Paladozio di via Biffi, oggi inutilizzato.

Pagani ha confermato la disponibilità a stipulare una convenzione tra il Comune e il Cai per la gestione della parete, riconoscendo il valore dell’associazione nel promuovere lo sport e la cultura della montagna sul territorio. “Riteniamo fondamentale colmare le inefficienze e le mancate risposte della precedente amministrazione in merito all’agibilità della struttura” si legge nella nota inviata alla sezione cittadina del Club Alpino Italiano.

In caso di elezione, la candidata si è impegnata a effettuare rapidamente una verifica tecnica sulla tenuta del muro e sull’intera struttura, per garantirne sicurezza e conformità normativa. Il Cai, da parte sua, potrà occuparsi a proprie spese del riposizionamento delle prese e della loro messa in sicurezza.

“Siamo convinti – conclude Pagani – che lo sport e l’associazionismo meritino attenzione, ascolto e risposte concrete e tempestive, come indicato nel nostro programma”.

