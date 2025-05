Sport

SARONNO – Torna protagonista la Pugilistica Saronnese, domenica 25 maggio andrà in scena il secondo torneo stagionale “Città di Saronno” organizzato dalla società con sede nella città degli amaretti.

Dopo il grande successo della prima edizione del 2024, evento che ha riportato una manifestazione di boxe in quel di Saronno dopo trent’anni, otto pugili della scuderia di casa, dai pesi piuma fino ai super welter, sfideranno atleti provenienti un po’ da tutta la Lombardia.

Appuntamento alle 16, nella palestra ex Pizzigoni in via Parini 54. Per un pomeriggio all’insegna della boxe e del divertimento per tutti, pugili, allenatori e spettatori, un’occasione per vivere o, per i neofiti, scoprire i valori della nobile arte.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09