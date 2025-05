Eventi

SARONNO – La ceramica torna a essere protagonista a Saronno con la quarta edizione della Festa della ceramica, che animerà la città nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio 2025. Un appuntamento ormai atteso e amato che quest’anno ruota attorno a un tema suggestivo e universale: il Convivio. Inteso come momento di incontro, scambio e condivisione, il convivio sarà esplorato in molteplici forme attraverso mostre, dimostrazioni, laboratori, installazioni, incontri e performance dal forte impatto visivo ed emotivo.

La Festa della ceramica nasce con l’intento di rendere accessibile a tutti l’universo affascinante dell’argilla, materiale antico quanto l’uomo, che da sempre accompagna la sua storia e le sue espressioni più profonde. Ed è proprio questa sua vocazione popolare, unita al valore educativo e culturale, che rende l’evento unico: capace di coinvolgere adulti, bambini, appassionati, curiosi e semplici cittadini, unendo l’arte alla vita quotidiana.

Il museo della ceramica Gianetti, cuore pulsante dell’iniziativa, si fa promotore di una vera e propria azione culturale collettiva: “Il nostro compito non è solo prenderci cura dell’arte e degli artisti, ma anche della città intera e dei suoi abitanti“, spiegano gli organizzatori, sottolineando l’importanza della partecipazione di associazioni, enti, scuole, artigiani e volontari.

Un omaggio particolare sarà rivolto alle fornaci Ibis di Cunardo e alla famiglia Robustelli, custodi di una lunga tradizione ceramica. Le loro opere saranno protagoniste di una mostra appositamente allestita, e i loro stampi originali saranno utilizzati per laboratori didattici dedicati agli studenti.

Il programma si articola in tre giornate dense e appassionanti. L’apertura ufficiale si terrà venerdì 23 maggio alle 18 al museo della ceramica con l’inaugurazione della mostra Convivium. In serata, alle 20.30, spazio alla prima delle due cene-evento: un’esperienza sensoriale e artistica unica, grazie all’utilizzo delle ceramiche scultoree di Elisabetta D’Arienzo, da Vietri sul Mare, che impreziosiranno la tavola nella prestigiosa Sala di Meissen. La cena, curata dagli Amici del Galli, sarà su prenotazione e il ricavato andrà a sostegno delle attività museali.

La giornata di sabato 24 maggio si svolgerà tra il museo della ceramica e l‘oratorio della parrocchia Sacra Famiglia nel quartiere Prealpi, che ospiterà anche il punto ristoro aperto ininterrottamente fino a tarda sera. I visitatori potranno immergersi nell’atmosfera del passato grazie all’allestimento “C’era una volta a Saronno”, che ricostruirà ambienti storici come l’osteria, “Ul Cassinott” e un antico laboratorio ceramico. Non mancheranno i laboratori pratici per bambini e adulti, con attività di modellazione, decorazione e tornitura dell’argilla. Le dimostrazioni di cottura artistica (tra cui la suggestiva naked raku) accompagneranno l’intera giornata. Alle 18 si terrà l’inaugurazione dell’installazione “Ciucci & Pesci” di Gianluca Tesauro, alla presenza dell’artista. Clou della serata sarà l’attesissima performance “Il Banchetto di Fuoco”, in programma dalle 22. Il maestro ceramista Angelo Zilio guiderà la realizzazione di un grande forno all’aperto contenente un’installazione con opere ceramiche di artisti provenienti da tutta Italia. I pezzi incandescenti verranno estratti uno a uno e disposti in un’apparecchiatura scenografica, creando una tavola infuocata di grande suggestione visiva.

La domenica 25 maggio proseguirà tra creatività e riflessione. In mattinata, al museo della ceramica, è previsto un nuovo laboratorio per bambini. Alle 11.30, a Villa Gianetti, sarà inaugurata la mostra “Mise en place”, frutto del lavoro degli studenti del Liceo Artistico Melotti di Cantù, che nello stesso momento vedranno premiati i partecipanti al concorso “1° Round”, dedicato agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Il pomeriggio sarà dedicato alle visite guidate alla mostra Convivium e alla collezione del museo, con una tappa anche al cenacolo francescano nella chiesa di San Francesco, in collaborazione con l’associazione Cantastorie.

Parallelamente, tutta la città sarà animata da eventi collaterali di alto valore artistico e culturale. Tra questi, la mostra “Il piatto piange” con le ceramiche e carte di Piero Chiara, allestita al museo dell’illustrazione, e l’esposizione “Oggetti in un interno” al Chiostro Arte & Archivi con opere di Francesco De Rocchi e Gianfranco Ferroni. La doppia mostra “Cenacoli. Da Andrea da Saronno a Andy Warhol”, tra la Sala Nevera e lo Spazio Art Café, offrirà un confronto originale e sorprendente tra sacro e contemporaneo.

Nel giardino del museo, l’area “Convivium in Horto” ospiterà esposizioni, degustazioni e installazioni a tema conviviale, grazie alla collaborazione tra La Tana delle Costruzioni, Il Sandalo, Bisc8 e il progetto Madiba. Le ceramiche di Christian Richter ed Erika Chinaglia accompagneranno il percorso, arricchito dalla piantumazione di piante orticole e fiori a cura dell’associazione Sempliceterra.

Per tutta la durata dell’evento, il progetto “Con-Museum” porterà le immagini dei piatti del museo nelle vetrine dei negozi che hanno aderito all’iniziativa, integrando l’arte nel tessuto urbano quotidiano.

