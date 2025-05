Città

SARONNO – Una notte di sport e comunità con il cielo come tetto e un maxi schermo per vivere insieme l’evento calcistico più atteso dell’anno. Il Lions Club Insubria organizza la visione pubblica della finale di UEFA Champions League 2025 tra Inter e Paris Saint-Germain, sabato 31 maggio nel pratone del parco Lura.

L’ingresso sarà possibile dalle 19, con accessi da via Trento e via Volpi, mentre il calcio d’inizio della sfida, che si disputerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è previsto per le 21. Per l’occasione sarà allestito un grande schermo per permettere a tutti di seguire la partita all’aperto, in un contesto conviviale pensato per tifosi, famiglie e appassionati.

L’iniziativa punta a unire lo spirito sportivo a quello associativo, trasformando il pratone in un’arena a cielo aperto dove sostenere la propria squadra del cuore e condividere l’emozione della finale.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

(foto una passata edizione)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09