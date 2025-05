Softball

CARONNO PERTUSELLA – In vista dell’Europeo in programma il prossimo settembre a Praga, in Repubblica Ceca, l’head coach della Nazionale Softball Elite Craig Montvidas ha convocato 19 atlete per il raduno in programma da domenica 25 a venerdì 30 maggio a Caronno Pertusella, campo di Bariola. Per l’occasione, le Azzurre scenderanno in campo per la disputa del torneo amichevole “All Star Series” contro una selezione di Stelle Straniere della Serie A1 Softball. Tutti i dettagli dell’evento, che si terrà sui diamanti di Caronno Pertusella e Legnano dal 27 al 29 maggio, saranno resi noti nei prossimi giorni.

Lo staff tecnico, guidato dall’head coach Craig Montvidas, è composto dalla pitching coach Greta Cecchetti, dalla coach Paola Sarassi, dal mental coach Rafael Colon e dalla video analyst Lacey Warmington. Alessandro Muccino è lo strenght & conditioning, coadiuvato da Tommaso Carfì, Stefano Frassine il trainer, mentre Elena Signorile è la team executive.

A guidare il team All Star Serie A1 Softball sarà Maristella Perizzolo, coadiuvata da Pedro Gonzalez e Wilmer Pino, rispettivamente head coach di Caronno e Saronno nel campionato.

In occasione del raduno sarà presente anche il manager di Team Italy Baseball Elitè e Under 23 Francisco Cervelli che lavorerà con un gruppo di catcher di prospettiva di squadre di softball del territorio.

Ecco la lista delle convocate da parte del manager Montvidas: