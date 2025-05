Città

SARONNO – In occasione del Giubileo della Speranza, Casa di Marta, realtà impegnata quotidianamente nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà, promuove l’iniziativa “Testimoni di Speranza”: un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza per riflettere sul tema della speranza come forza viva e concreta, capace di generare relazioni umane, cambiamento e positività.

“La speranza, per chi vive il quotidiano della fragilità, non è solo un concetto spirituale o astratto, ma una necessità urgente, una sfida reale, un bisogno concreto. Proprio per questo, Casa di Marta ha scelto di raccogliere voci e sguardi diversi che aiutino a raccontarla, a coltivarla e a condividerla”

La speranza è di tutti, nasce da un bisogno umano che apre alla realtà: non è solo un atteggiamento di ottimismo o una risposta a chi ha bisogno, ma è una aspettativa di vita reale per tutti. Un percorso tra libri, testimonianze e immagini: gli incontri si articoleranno attorno ad alcune proposte che offriranno spunti per il confronto e la crescita personale e comunitaria, con l’intervento di alcuni volontari, che si interrogano partendo dalla loro esperienza, e del prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni.

Sabato 24 maggio alle 18 don Paolo Alliata, autore e sacerdote, ci accompagnerà attraverso i suoi ultimi libri “L’avventura umana” e “L’amore trova il modo”, che intrecciano letteratura, amore e speranza, aprendo uno spazio di dialogo sulle parole che edificano l’umano.

Martedì 3 giugno alle 21 don Julián Carrón, sacerdote e teologo con il suo libro “C’è Speranza? Il fascino della scoperta”, ci aiuterà a riflettere sul coinvolgimento personale nell’aiuto concreto, partendo da gesti e segni di speranza come fondamento per ogni percorso di carità.

Sabato 28 giugno alle 9.30 concluderà il ciclo di incontri Emmanuel Exitu, autore de “Di cosa è fatta la speranza”; partendo dalla storia del suo libro, ci condurrà con una riflessione profonda secondo cui la speranza è “quella cosa piumata / che si viene a posare sull’anima” e può illuminarci fino all’ultimo nostro respiro.

L’iniziativa si aprirà il 22 maggio con un rosario comunitario promosso dalla Caritas cittadina aperto a tutti e si chiuderà, dal 30 giugno al 3 luglio, con l’installazione di una mostra fotografica “We, home”, realizzata in occasione del cinquantesimo anniversario del CISF-Centro Internazionale Studi Famiglia, in collaborazione con Famiglia Cristiana e Gruppo San Paolo, dedicata al valore della famiglia come luogo generativo di speranza.

“Testimoni di Speranza”, iniziativa promossa da Casa di Marta, Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania onlus (che gestisce il consultorio di Saronno), Caritas cittadina e Comunità Pastorale, non è solo un programma di eventi: è un invito aperto a tutti – cittadini, operatori sociali, volontari, credenti e non – a riscoprire insieme la forza della speranza, anche nei contesti più fragili, come leva per costruire comunità vere e accoglienti.

