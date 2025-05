Eventi

VARESE – Venerdì 23 maggio, Giornata nazionale della legalità 2025, dalle 16 alle ore 19 si svolgerà a Varese un convegno dal titolo “Educare alla legalità come pellegrini della speranza per un futuro di pace“. Questo evento culturale sul tema dell’educazione alla legalità, collegato al Giubileo 2025, avrà come cornice la prestigiosa sede dell’associazione nazionale carabinieri di Varese di via Gian Domenico Romagnosi 9.

Ci sarà la partecipazione di relatori e ospiti di rilevanza nazionale e testimoni antimafia, nonché parenti di uomini che hanno dato la vita per promuovere la giustizia contro ogni forma di illegalità: Salvatore Insenga (cugino del Beato Rosario Livatino vittima di mafia e del quale è stato trovato il corpo incorrotto), Francesco Mirabella (sovraintendente capo già componente reparto scorte e tutela della questura di Palermo al tempo del giudice Giovanni Falcone), Giusi Traina (sorella di Claudio Traina della scorta del giudice Paolo Borsellino), professoressa Esther Flocco (presidente nazionale Aimc), professoressa Anna Maria Rossato (presidente associazione Sulle regole), Giuliana Paterniti Bardi (presidente provinciale Aimc Varese componente direttivo nazionale), tenente Roberto Leonardi (presidente associazione nazionale carabinieri Varese).

Introdurrà il convegno il dottor Raffaele Pier Luca Di Francisca, presidente del forum associazioni familiari della provincia di Varese e nipote del carabiniere Fedele Di Francisca, vittima di mafia e medaglia d’argento al valor militare, al quale è stata intitolata la stazione dei carabinieri di Villarosa (En).

È un’iniziativa gratuita che dà diritto a un attestato di n. 3 ore di formazione emesso da Aimc (che è anche un ente di formazione professionale qualificato al Mim).

Il convegno sarà realizzato con il patrocinio del comune di Varese in collaborazione con associazione nazionale carabinieri di Varese, il forum delle associazioni familiari della provincia di Varese, l’Aimc provinciale di Varese (associazione italiana maestri cattolici) e la Rete mondiale di preghiera del Papa della diocesi di Milano e della regione Lombardia. Per aderire inviare un email a [email protected] entro il giorno prima del convegno.

(foto d’archivio)

